Gasperini:”Retegui ha fatto un campionato straordinario”

Gian Piero Gasperini si gode l’ennesimo successo della sua Atalanta e svia le domande sul gol contestato a Retegui (“Non entro nel merito perché ci sono delle immagini, ognuno può giudicare. Per fortuna non c’erano esigenze particolari di classifica, non si è accorto nemmeno Thorsby del passaggio”) “Retegui ha fatto un campionato straordinario, per la qualità di gol fatti: avrei preferito non avesse fatto gol in questa situazione ma in altre – ha spiegato il tecnicio orobico ai microfoni di Dazn.