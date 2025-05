Conceiçao:”Nel secondo tempo potevamo fare di piu'”

Sergio Conceiçao amareggiato dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna: “Il primo tempo è stato equilibrato, con due situazioni per far gol – le parole del tecnico del Milan a Sportmediaset -. Nel secondo sicuramente potevamo fare di più. Dobbiamo fare i complimenti all’avversario perché hanno vinto, ma dopo il gol si è giocato veramente poco. L’arbitro in un paio di situazioni… Però non voglio dire altro, se no poi dicono che cerco scuse. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo arrivati in fondo alla Coppa Italia. Ora cerchiamo di finire questo campionato con dignità”.