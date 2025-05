Serie A: Genoa – Atalanta 2-3

Nell’anticipo della 37a giornata di Serie A, l’Atalanta batte a Marassi 3-2 il Genoa.

Partita vivace risolta da Retegui l’ex Grifone all’89’ che ha fatto infuriare il pubblico. A stappare il match Pinamonti al 37′ con un colpo di testa su cross di Martin’. Prima del riposo Il Genoa raddoppia con Bani , il Var annulla per fallo di mano del difensore rossoblu.

Nella rirpesa i il pareggio di Sulemana (47′) , stessa botta da fuoriare così come contro la Roma. Spinto dalla curve il Genoa al 58′ ritorna in vantaggio: incomprensione tra Hien e Brescianini, ne approfitta Pinamonti con di sinistro batte Rui Patricio. Il vantaggio del Grifone dura solo 5 minuti: de Roon in profondità, velo di Retegui e Maldini si fa perdonare con un destro a giro nell’angolino.

Viera richiama in panchina Badelj Ultima apparizione del centocampista in maglia rossoblu dpo cibnque stagioni . Il pareggio sembra il risultato più giusto , ma all’89’ la Dea trova il vantaggio con l’ex Retegui servito d De Ketelaere non curante dell’infortunio di De Winter continua l’azione non si ferma e serve l’ex Retegui per il gol che regala la vittoria alla Dea.

IL TABELLINO

GENOA-ATALANTA 2-3

Genoa (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6 (21′ st Zanoli 6), Bani 6, Vasquez 6 (35′ De Winter 6), Martin 6,5, Frendrup 6, Badelj 7 (22′ st Onana 5,5), Masini 6; Norton-Cuffy 6,5, Pinamonti 7,5 (32′ st Ekuban 5,5), Vitinha 5 (32′ st Thorsby 5,5). A disp.: Siegrist, Sommariva, Messias, Ekhator, Scaglione, Otoa, Kassa, Venturino. All.: Vieira 6

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio 6, Kossounou 6, Hien 4,5, de Roon 6, Palestra 6,5 (24′ st Zappacosta 6), Sulemana 6,5 (36′ st Ederson sv), Samardzic 6,5, Ruggeri 5 (11′ st Bellanova 6); Maldini 6 (24′ st De Ketelaere 6), Brescianini 5 (24′ st Pasalic 6); Retegui 7. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Lookman, Comi, Riccio, Vavassori, Del Lungo. All.: Gasperini 6

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 37′ e 13′ st Pinamonti (G), 2′ st Sulemana (A), 18′ st Maldini (A), 44′ st Retegui (G)

Viera richiama in panchina Badelj Ultima apparizione del centocampista in maglia rossoblu dpo cibnque stagioni . Il pareggio sembra il risultato più giusto , ma all’89’ la Dea trova il vantaggio con l’ex Retegui servito d De Ketelaere non curante dell’infortunio di De Winter continua l’azione non si ferma e serve l’ex Retegui per il gol che regala la vittoria alla Dea.

IL TABELLINO

GENOA-ATALANTA 2-3

Genoa (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6 (21′ st Zanoli 6), Bani 6, Vasquez 6 (35′ De Winter 6), Martin 6,5, Frendrup 6, Badelj 7 (22′ st Onana 5), Masini 6; Norton-Cuffy 6,5, Pinamonti 7,5 (32′ st Ekuban 5), Vitinha 5 (32′ st Thorsby 5,5). A disp.: Siegrist, Sommariva, Messias, Ekhator, Scaglione, Otoa, Kassa, Venturino. All.: Vieira 6

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio 6, Kossounou 6, Hien 4,5, de Roon 6, Palestra 6,5 (24′ st Zappacosta 6), Sulemana 6,5 (36′ st Ederson sv), Samardzic 6 Ruggeri 5 (11′ st Bellanova 6); Maldini 6 (24′ st De Ketelaere 6), Brescianini 5 (24′ st Pasalic 6); Retegui 7. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Lookman, Comi, Riccio, Vavassori, Del Lungo. All.: Gasperini 6

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 37′ e 13′ st Pinamonti (G), 2′ st Sulemana (A), 18′ st Maldini (A), 44′ st Retegui (G)