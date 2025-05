Giro d’Italia : Plapp vince l’ottava tappa . La maglia Rosa si tinge d’azzurro con Ulissi

Lucas Plapp, vince l’0ottava taèèa da Giulianova a Castelraiomondo . lo scatto a 45 km dall’arrivo è stato determinante per arrivare solo con le braccia al cielo al traguardo. (Nella foto Plapp all’arrvifo)

L'italiano Ulissi conquista la maglia rosa per la prima volta in carriera a quasi 36 anni. Roglic e gli altri big arrivano a 5 minuti dal vincitore. Giornata positiva anche per Lorenzo Fortunato, che rafforza la sua maglia azzurra con i punti conquistati nel GPM di Sassotetto ed è 2° nella generale.

L’ordine d’arrivo dell’ottava tappa

1) Lucas Plapp in 4:44:20”

2) Wilco Kelderman +38”

3) Diego Ulissi +38”

4) Igor Arrieta + 1’22”

5) Nicolas Prodhomme +1’35”

6) Andrea Vendrame +1’48”

7) Lorenzo Fortunato +1’48”

8) Georg Steinhauser + 2’59”

9) Romain Bardet +3’02”

10) Alessio Martinelli +4’37”

LA CLASSIFICA GENERALE (Maglia Rosa)

ULISSI Diego (XDS Astana Team) – 29:21:23

FORTUNATO Lorenzo (XDS Astana Team) + 12”

ROGLIC Primož (Red Bull – BORA – Hansgrohe) +17”

AYUSO Juan (UAE Team Emirates – XRG) +20″

DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates – XRG) +26″

TIBERI Antonio (Bahrain – Victorious) +44″

POOLE Max Team Picnic PostNL +47″

STORER Michael Tudor Pro Cycling Team +50″

MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates – XRG) +51″

YATES Simon (Team Visma | Lease a Bike) +56″

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) – 98 punti

Juan Ayuso (UAE Emirates) – 50 punti

Paul Double (Jayko Alula) – 36 punti

Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani – CSF Faizanè)

Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 24 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) – 153 punti

Alessandro Tonelli (Polti) – 59 punti

Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 55 punti

Casper van Uden (Team Picnic PostLN) – 50 punti

Orluis Aular (Movistar Team) – 42 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI (Maglia Bianca)

Juan Ayuso (UAE Emirates) 24:32:34

Isaac Del Toro (UAE Emirates) +6″

Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) +24″

Max Poole (Team Picnic Postnl) +27″

Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 40”

Domani )^ tappa. il Giro d’Italia arriva in Toscana: tappa spettacolare da Gubbio a Siena (181 KM).