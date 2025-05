Giro d’Italia 6^ tappa neutralizzata per caduta generale

Una brutta caduta al centro del gruppo di tanti corridori , colpa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia , ha costretto la giuria della corsa in Rosa da Potenza a Napoli di 227 chilometri di ‘neutralizzare’ la 6^ tappa del Giro d’Italia. Ad avere la peggio Jai Hindley, già vincitore del Giro nel 2022, trasportato in ambulanza il corridore si è ritirato dalla corsa. Prima della caduta generale erano in fuga Paleni e Van der Hoorn con 50″ di vantaggio sul gruppo.

La corsa è ripresa in andatura controllata dietro la vettura della direzione. Alla fine i corridori sono ripartiti, ma la frazione è proseguita senza che venga preso il tempo per la classifica. A Napoli prevista soltanto la volata con tempi “congelati”. Non vengono quindi assegnati punti, abbuoni e altre classifiche, con tutti i corridori accreditati del tempo del vincitore, senza il conteggio di alcun tempo limite.