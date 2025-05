Alcarz batte Sinner , lo spagnolo vince gli Internazionali d’Italia

Rimane la grande amicizia tra Alcarz e Sinner , ma a vincere gli Internazionali d’Italia èìstato lo spagnolo , al Foro Italico negando al grande pubblico presente la gioia di vedere il trionfo di un tennista italiano- dopo 47 anni – sulla terra Rossa romana.

Carlos Alcaraz conquista con merito il Masters 1000 di Roma battendo in finale Jannik Sinner (che si è presentato dopo tre mesi in gara dopo il caso Cfostebol ), con il punteggio di 7-6, 6-1 in un’ora e 43 minuti. È stata una partita tiratissima già nel primo set, in cui il n. 1 al mondo (ko dopo 26 vittorie consecutive) non ha sfruttato due set point in risposta. Poi un secondo set controllato con due break da Alcaraz che vince il secondo Masters 1000 stagionale dopo Monte-Carlo. Tra una settimana inizierà il Roland Garros a Parigi , e chissà se i due amici si sfuideranno nuovamente nella finalissima.