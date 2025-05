Parma -Napoli 0-0. Inter-Lazio 2-2. Azzurri padroni del proprio destino

Doppo il pareggio contro il Genoa , il Napoli non andato oltre lo 0-0 in casa del Parma nella 37a giornata di Serie A.

I partenopei sono sembrati stanchi con poche ideee, anche se per tre volte hanno centrato i legni della porta difesa da Suzuki. Il Parma ha giocato la sua onesta partita e si è fatto sentire con due conclusioni pericolose di Bonny e Sohm. Nervosismo ai titoli di coda : Conte e Chivu espulsi dall’arbitro Doveri. A San Siro in contemporanea , l’Inter non va oltre ilo 2-2 contro la Lazio. Mentre il Napoli rientrava ngli spogliati alla fine del primo tempo , nel recupero della gara del Meazza , una zampata di Bisseck ha sbloccato il risultato . Nella ripres il pareggio di Pedro, confermato dal Var , ha riportato la Lazio in parità. Il vantaggio nerazzurro con Dumfries, con un colpo di testa , ha riportato l’Inter a+1 sul Napoli , poi il calcio di rgore contestatissimo dai nerazzurri , per fallo di mano di Bisseck , trasformato freddamente da Perdo , col finale di 2-2. Tutto rimandato all’ultimo atto di questo stupendo campionato: il Napoli al Maradona ospiterà il Cagliari – già salvo – , i sardi hanno battuto il Venezia con un netto 3-0, mentre l’Inter giocherà in trasferta a Como.

I TABELLINI



PARMA-NAPOLI 0-0

Parma (3-5-2): Suzuki 6,5; Balogh 6,5, Leoni 6,5 (18’ st Hainaut 6), Circati 6,5; Delprato 6, Sohm 6, Keita 6,5, Hernani 6 (31’ st Bernabè 6), Valeri 6 (40’ st Lovik sv); Bonny 6 (40’ st Ondrejkasv ), Pellegrino 5,5 (40’ st Djuric sv). A disp.: Marcone, Corvi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Vogliacco, Camara, Haj Mohamed, Trabucchi, Plicco. All.: Chivu

Napoli (4-4-2): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Olivera 6, Spinazzola 5,5 (41’ st Mazzocchi sv); Politano 6 (35’ st Ngonge 6), Anguissa 6,5, Gilmour 5,5 (25’ st Billing 5,5), McTominay 6,5; Lukaku 5 (35’ st Simeone 5,5), Raspadori 6 (25’ st Neres 5,5). A disp.: Contini, Scuffet, Marin, Hasa. All.: Conte

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Del Prato (P), Di Lorenzo (N), Mazzocchi (N)

NTER-LAZIO 2-2

INTER (3-5-2) – Sommer 6.5; Bisseck 6, Acerbi 5.5, Bastoni 6.5 (46′ st Zalewski sv); Dumfries 6.5, Barella 5, Calhanoglu 6.5 (46′ st Arnautovic 5), Mkhitaryan 5 (46′ st Zielinski sv), Dimarco 6.5 (22′ st Carlos Augusto 5.5); Thuram 5.5, Taremi 6 (10′ st Correa 5.5). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Asllani, Pavard, Darmian, Topalovic. All. Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1) – Mandas 6; Marusic 5, Gila 6.5 (51′ st Gigot sv), Romagnoli 5.5, Nuno Tavares 5.5 (21′ st Hysaj 6); Guendouzi 6, Rovella 5.5; Isaksen 5 (7′ st Pedro 7.5), Vecino 6.5, Dia 5.5; Castellanos 6. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic. All. Baroni.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 46′ pt Bisseck (I), 26′ st Pedro (L), 34′ st Dumfries (I), 45′ st Pedro rig. (L).

Ammoniti: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L).

Espulsi: Baroni (L), Inzaghi (I)