Conte:”andiamo a prenderci lo scudetto”

Il Napoli pareggoa 0-0 al Tardini contro il Parma. L’Inter pareggia 2-2 contro la Lazio . la classifica recita: Napoli 79 , Inter 78. Un solo punto di vantaggio dei partenopei sui nerazzurri. Ancita 90 mnuti da giocare per entrambe: il Napoli ospiterà il cagliari (sardi già salvi) , l’Inter in trasferta contro il Como.

Antonio Conte, espulso sul finire del match , ai microfoni di Dazn: “Siamo vicini, però ancora quel passo dobbiamo farlo. È l’ultimo e lo facciamo in casa con i nostri tifosi e il loro supporto, è un campionato molto difficile e noi quello che volevamo fare era dare fastidio alla fine. Siamo stati lì tanto, in testa, nonostante l’annata di tante difficoltà. Ma non ci siamo lamentati, siamo andati avanti e siamo a un passo da un qualcosa di inimmaginabile e storico per Napoli e il Napoli. Vincere qui è diverso rispetto ad altre piazze”.

” È una rosa ristretta che arriva all’osso, ma ringrazio i ragazzi che si fanno sempre trovare pronti. Abbiamo l’osso in bocca, non dobbiamo mollarlo”.