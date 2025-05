Inter in silenzio stampa

Il Napoli pareggia 0-0 al tardino contro il Parma . A San Siro , Pedro camcella i sogni dei nerrazzurri al sorpasso in classifica ui partenopei. Quel calcio di rigore contestatissimo dall’Inter trasformato da Pedro , consente alla Lazio di pareggiare 2-2 contro i nerazzurri. Su questo episodio chiave ad una sola giornata dalla fine del torneo , al termine del match , Simone Inzaghi e tutti i tesserati non si sono si è presentati davanti ai microfoni per il rituale spazio alle interviste , tutti in silenzio stampa.