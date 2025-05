Serie A – 37^ giornata. Risultati e marcatori

Una sola giornata al termine del campionato Serie A.Questi tutti i risultati e i marcatori della 37° e penultima giornata di Serie A.

– Genoa-Atalanta: 2-3 : Pinamonti (G), Sulemana (A), Pinamonti (G), Maldini (A), Retegui (A).

– Cagliari-Venezia: 3-0 : Yerri Mina (C), Piccoli (C), Deiola (C).

– Fiorentina-Bologna: 3-2: Parisi (F), Dallinga (B), Richardson (F), Orsolini (B), Kean (F).

– Verona-Como: 1-1 Caqueret (C), Lazovic (V).

– Inter-Lazio: 2-2: Bisseck (I), Pedro (L), Dumfries (I), Pedro su rig. (L).

– Juventus-Udinese: 2-0 Nico Gonzalez (J), Vlahovic (J).

– Lecce-Torino: 1-0 Ramadani (L).

– Monza-Empoli: 1-3: Birindelli (M), Colombo (E), Viti (E), Pizzignacco aut. (E).

– Parma-Napoli: 0-0.

– Roma-Milan: 3-1 Mancini (R), Joao Felix (M), Paredes (R), Cristante (R)..