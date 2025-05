Giro d’Italia, tappa a Van Aert , Del Toro nuova maglia Rosa

Nella splendida corncììce di Piazza del campo sede del palio di Siena , il belga Wout Van Aert dopo nove mesi vince la nona tappa del Giro dìItalia da Gubbio a Siena. Il belga batte in volata il messicano Del Toro , che strappa la maglia di leader a Ulissi al termine di una corsa durissima sugli sterrati toscani che hanno reso leggendaria la Strade Bianche. Caduta per Roglic e giornata difficile anche per Ayuso, secondo in generale davanti a un super Tiberi. Splendida prestazione Ciccone, terzo al traguardoE

L’ordine d’arrivo della 9^ tappa Gubbio-Siena

1) Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) in 4h15’08”

2) Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) s.t.

3) Giulio Ciccone (Lidl Trek) +58″

4) Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) s.t.

5) Simon Yates (Visma | Lease a Bike) +1’00”

6) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) s.t.

7) Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) +1’07”

8) Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) +1’10”

9) Egan Bernal (Ineos Grenadiers) s.t.

10) Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) s.t.

LA CLASSIFICA GENERALE (Maglia Rosa)

DEL TORO Isaac UAD 33h36’45” AYUSO Juan UAD +1:13 TIBERI Antonio (Bahrain – Victorious) +1:30 CARAPAZ Richard EFE 1:40 CICCONE Giulio LTK 1:41 YATES Simon TVL 1:42 BERNAL Egan IGD 1:57 MCNULTY Brandon UAD 1:59 YATES Adam UAD 2:01 ROGLIČ Primož RBH 2:25

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) – 98 punti Juan Ayuso (UAE Emirates) – 50 punti Paul Double (Jayko Alula) – 36 punti Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani – CSF Faizanè) – 32 punti Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 25 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) – 153 punti Alessandro Tonelli (Polti) – 59 punti Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 55 punti Casper van Uden (Team Picnic PostLN) – 50 punti Orluis Aular (Movistar Team) – 42 punti

5/5

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI (Maglia Bianca)

Isaac Del Toro (UAE Emirates) 33h36’45” Juan Ayuso (UAE Emirates) +1’13” Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) +1’30” Mathias Vacek (Lidl-Trek) +3’23” Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +3’43”

Lunedì’ il Giro riposa , Si ropremdeerà martedi con la cronometro Lucca- Pisa di 28,5 KM