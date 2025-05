Infinito Novak Djokovic . Il tennista serbo ha battuto in finale rimontando Hubert Hurkacz : (5-7, 7-6, 7-6 in 3 ore. Il pluricampione conquista il 100° titolo in Atp in carriera, traguardo centrato in precedenza solo da Connors e Federer. Djokovic ha vinto 24 slam, 40 Master 1000, 15 Atp 500, 11 Atp 250 e 7 Atp Finals.