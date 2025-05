Ternana – Vicenza, playoff gara di ritorno. Le probabili formazioni

Stadio Libero Libearti , gara di ritorno dei playoff di serie C stasera ore 20) tra Ternana e Vicenza. Si riparte dallo 0- dell’andata. Tutto è aperto per chi sarà la fonalista per giocarsi la proozione in Serie B. L’altro match vedrà impegnato allo stadio Adritico il Pescara contro l’Audace Cerignola. Abruzzesi con un piede e mezzo in finale in virtù della vittoria in terra pugliese nel match d’andata 4-1.

Ecco le probabili formazioni .

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. Allenatore: Fabio Liverani.

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Laezza, Leverbe, Sandon; De Col, Carraro, Zonta, Costa; Della Morte; Ferrari, Morra. Allenatore: Stefano Vecchi.