Colpo di scena in casa Fiorentina, Palladino si è dimesso

Sembrava che tutto andasse bene sopratutto il rapporto tra la Fiorentina e il tecnico Raffaele palladino , in vece , ecco il colpo di scena: il tecnico si è dimesso dall’incarcio da allenatore della Viola.

Il calciomercato e le idee dei protagonosti hanno sempre in controtendenza cambaito ogni aspettativa e regola. Non si capiscono i motivi per i quali Palladino che aveva rinnovato con il club viola fino al 2027 , abbia preso presentato le proprie dimissioni , irreevocabili

Con tutta probabilità così come i calciatori , è iniziato un giro di panchine. Per Palladino sembra aproirsi due possibilità: dia allenare la Lazio di Lazio , coin Baroni fuori dai giochi , o addirttura l’Atalanta al posto di Gasperini in viaggio verso la panchina della Roma.