Dal sito www.aia.it , ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per le semifinali di ritorno dei Playoffs per l’ammissione al Campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 25

CREMONESE – JUVE STABIA h. 17.15

MANGANIELLO (foto)

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: DIONISI

VAR: PAIRETTO

AVAR: ZUFFERLI

SPEZIA – CATANZARO h. 19.30

MARESCA

BINDONI – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: AURELIANO

(AVAR: RAPUANO