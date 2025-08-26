Lasciata in un cassetto e dimentacando la delusione della scorsa stagione mancata conquista dello scudetto ,l’Inter ’batte 5-0 il Torino nella prima giornata della Serie A 2025/26.

A San Siro I nerazzurri dominano dal primo minuto al novantesimo contro la squadra di Baron. Il Toro inizia discretamente con qualche incursione di Ngonge , ma la resistenza dura fino al 18’: colpo di testa di Bastoni sugli sviluppi di corner, e vantaggio nerazzurro che poi raddoppiano nel finale di primo tempo con un bel destro a incrociare di Thuram su assist Suscc. Nella ripresa i granata depomngono le ‘armi’ e vanno completamente ad offrire il fianco debole ai merazzurri subendo le con le reti di Lautaro, l’argentino caposce che il passaggio di Ginetis al portiere Israel è invitante , e in scivilata mette la palla in fonso alla rete , e non finisce quì: il poke con doppietta personale lo mette a segno Thuram con uno stacco imperioso di testa su cross di Bastoni . Il Toro sbaglia tantissimo nelle uscoite , e il 5-0 arriva su un’altro errore gfranata con Bonny , primo gol uffizile dell’ex Parma in magklia nerazzurra. Un’esrdio imperioso dei ragazzi allenati da Chivu che rispondono alla Juve, Roma e Napoli.

IL TABELLINO

Inter-Torino 5-0

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7,5 (41′ st Luis Henrique sv); Dumfries 6,5, Sucic 7, Barella 7, Mkhitaryan 6 (34′ st Diouf 6), Dimarco 6,5 (22′ st Carlos Augusto 6); Thuram 8 (22′ st Bonny 7), Lautaro 7,5 (34′ st Zielinski 6).

Allenatore: Chivu 7,5

Torino (4-3-3): Israel 6; Lazaro 5, Masina 4,5, Coco 5, Biraghi 4,5; Casadei 5, Ilkhan 5,5 (13′ st Tameze 5,5), Gineitis 4,5; Ngonge 6, Simeone 5 (19′ st Adams 5), Vlasic 5 (13′ st Aboukhlal 5,5).

Allenatore: Baroni 4

Arbitro: La Penna

Marcatori: 18′ Bastoni (I), 36′ e 17′ st Thuram (I), 7′ st Lautaro (I), 27′ st Bonny (I)

Ammoniti:

Espulsi: