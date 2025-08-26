Inter, Chivu:”i ragazzi hanno lasciato alle spalle il passato”

Cristian Chivu, un debutto da favvola sul,a panchina dell’Inter. Un netto successo (5-0) sul Torino nella prima giornata di campionato , a San Siro.

Inizio positivo dei merazzurri dopo le grandi delusioni nella scorsa stagione (Champions League , Coppa Italia e Scudetto).

“Abbiamo lavorato per presentarci nella migliore condizione. I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato, la parte negativa della stagione scorsa – così il tecnico nerazzurro ai microfoni Dazn.- ” E’ stata una prova di maturità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice e contento per loro. Sin dal primo giorno si sono calati subito nella nuova realtà, hanno accettato i carichi di lavoro senza lamentarsi, i doppi allenamento. Hanno lavorato a testa bassa e ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone”, ha detto il tecnico nerazzurro.

