Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Inter, Chivu:”i ragazzi hanno lasciato alle spalle il passato”
Inter, Chivu:”i ragazzi hanno lasciato alle spalle il passato”

Agosto 26, 2025
scritto daRedazione

Cristian Chivu, un debutto da favvola sul,a panchina dell’Inter. Un netto successo (5-0) sul Torino nella prima giornata di campionato , a San Siro.

Inizio positivo dei merazzurri dopo le grandi delusioni nella scorsa stagione (Champions League , Coppa Italia e Scudetto).

“Abbiamo lavorato per presentarci nella migliore condizione. I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato, la parte negativa della stagione scorsa – così il tecnico nerazzurro ai microfoni Dazn.- ” E’ stata una prova di maturità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice e contento per loro. Sin dal primo giorno si sono calati subito nella nuova realtà, hanno accettato i carichi di lavoro senza lamentarsi, i doppi allenamento. Hanno lavorato a testa bassa e ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone”, ha detto il tecnico nerazzurro.

Agosto 26, 2025
scritto daRedazione
Serie A: L'Inter travolge 5-0 il Torino

Agosto 26, 2025
Torino, Baroni:"abbiamo sbagliato troppo"

Agosto 26, 2025

