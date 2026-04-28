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Udinese, Arthur Atta dopo il pareggio con la Lazio: “Sono felice per il premio, ma il risultato non basta”
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Udinese, Arthur Atta dopo il pareggio con la Lazio: “Sono felice per il premio, ma il risultato non basta”

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione

Dopo il pareggio 3-3 contro la Lazio, Arthur Atta, protagonista del match e premiato come MVP della partita, ha espresso ai microfoni di Dazn la sua gioia per il riconoscimento, ma anche la frustrazione per il risultato finale. Il centrocampista dell’Udinese, nonostante l’ottima prestazione individuale, ha sottolineato che il punto ottenuto non può cancellare la delusione per l’occasione mancata.

“È bello ricevere il premio di MVP, ma alla fine il mio obiettivo principale è che la squadra vinca”, ha dichiarato Atta subito dopo il fischio finale. “Sono felice per la prestazione, è stata una partita intensa e combattuta, ma il pareggio ci lascia l’amaro in bocca. Peccato per il gol subito nei minuti finali, dobbiamo imparare a gestire meglio quei momenti cruciali”, ha aggiunto con sincerità.

“Siamo orgogliosi della lotta che abbiamo messo in campo e soprattutto della reazione che abbiamo avuto durante il match. All’inizio abbiamo giocato un buon calcio e abbiamo dimostrato di essere in partita”, ha commentato.

Aprile 28, 2026
scritto daRedazione
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