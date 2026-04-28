Udinese, Runjaic analizza il pareggio con la Lazio: “Abbiamo mostrato personalità, ma potevamo fare di più”

Il pareggio 3-3 contro la Lazio ha messo in evidenza sia le qualità che le imperfezioni dell’Udinese. Un risultato che, pur non soddisfacendo completamente Kosta Runjaic, lascia comunque buone indicazioni per il futuro. In conferenza stampa, il tecnico friulano ha fatto un’analisi a freddo del match, sottolineando il buon approccio della sua squadra e la delusione per le occasioni mancate.

“Nel calcio può succedere di tutto”, ha esordito il mister. “Nel primo tempo, abbiamo giocato con buon ritmo, gestendo bene il pallone e cercando di essere ordinati. Tuttavia, avremmo potuto essere più concreti e diretti nel cercare la porta”. Una Lazio che, secondo Runjaic, si è confermata una squadra difficile da affrontare, grazie alla sua organizzazione difensiva. “Trovar loro spazio non è mai facile, ma in qualche momento siamo riusciti a farlo”, ha spiegato il tecnico.

La partita, però, ha preso una piega inaspettata all’inizio della ripresa. Nonostante l’Udinese fosse riuscita a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio, il gol del 3-3 ha fermato definitivamente la rincorsa al successo. “A fine primo tempo ero preoccupato, sapevo che nel calcio le cose possono cambiare rapidamente. E così è stato”, ha continuato Runjaic. “Abbiamo avuto delle occasioni per andare avanti nel punteggio, ma non siamo riusciti a concretizzarle. La Lazio ha approfittato dell’unica chance che le è stata concessa per pareggiare”.

Nonostante il pareggio, Runjaic non ha nascosto il suo dispiacere per non aver ottenuto i tre punti. “Non sono completamente soddisfatto, ma rispetto il risultato. Abbiamo fatto una buona partita, ma in alcuni momenti abbiamo perso un po’ di lucidità”. Ha poi aggiunto, con un occhio al pubblico: “Sono sicuro che i tifosi hanno apprezzato lo spettacolo. Sei gol in una partita di Serie A non si vedono spesso, è stato un match molto emozionante”.

Guardando al futuro, il tecnico serbo si è mostrato fiducioso: “Abbiamo fatto tanti passi in avanti. Ci sono cose da migliorare, ma questo pareggio ci servirà come lezione. Sono ottimista per quello che possiamo fare da qui in avanti”.