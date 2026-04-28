Lazio-Udinese 3-3: Sarri analizza il pareggio e le difficoltà della squadra

Un pirotecnico 3-3 ha chiuso la sfida tra Lazio e Udinese, un match che ha regalato emozioni fino all’ultimo, con rimonte e contro-rimonte, e un gol finale che ha deciso il risultato. L’autore del colpo conclusivo è stato Maldini, il quale ha messo la parola fine su una partita ricca di colpi di scena.

Nel post-partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport, ammettendo che la partita non è stata l’ideale dopo l’impegno infrasettimanale contro la Juventus. Sarri ha spiegato come la Lazio sia entrata in campo con un atteggiamento da squadra mentalmente stanca, ma ha anche elogiato la reazione della squadra nella ripresa. “Il primo tempo è stato difficile, siamo partiti con una mentalità non delle migliori, ma nella ripresa abbiamo mostrato una grande reazione. Gli eventi della partita hanno contribuito a renderla spettacolare”, ha dichiarato il tecnico.

Nonostante il pareggio e qualche difficoltà durante la gara, Sarri ha sottolineato i segnali positivi emersi dalla sua squadra. La Lazio, infatti, ha disputato un secondo tempo di buon livello, sebbene diversi giocatori siano ancora alle prese con i postumi di infortuni e non abbiano i 90 minuti nelle gambe. “La situazione di alcuni giocatori non è ideale, sono reduci da infortuni e hanno ancora bisogno di trovare la condizione fisica giusta”, ha spiegato Sarri.

Il tecnico ha anche fatto riferimento alla gestione dei cambi, che si è rivelata complicata nel finale di partita. “Abbiamo esaurito le sostituzioni a un quarto d’ora dalla fine, il che ci ha costretto a prendere dei rischi. Ma la squadra ha comunque dimostrato carattere e reazione”, ha aggiunto.

Sul fronte del mercato, un altro tema caldo è stato il possibile ritorno di Sarri al Napoli, dove ha già allenato con successo. La risposta di Sarri è stata secca e senza troppi giri di parole: “È fantacalcio”, ha scherzato il tecnico, liquidando le voci con una battuta.