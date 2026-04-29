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E’ scomparso Sergio Longoni, fondatore dei DF Sport Specialist, grande sportivo e appassianoto di alpinismo

E’ scomparso Sergio Longoni, fondatore dei DF Sport Specialist, grande sportivo e appassianoto di alpinismo

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Sergio Longoni, imprenditore visionario e fondatore di DF Sport Specialist, realtà di riferimento nel panorama degli articoli sportivi.

Nel corso della sua vita, Sergio Longoni ha saputo costruire e far crescere un’azienda solida e riconosciuta, distinguendosi per passione, dedizione e attenzione alle persone, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura sportiva.

Grazie alla sua visione e al suo impegno, DF Sport Specialist è diventata nel tempo una realtà di riferimento nazionale, ma sempre profondamente legata al territorio e alle persone.

Accanto a lui, fino all’ultimo, la moglie Silvana compagna di una vita, e le figlie Francesca e Daniela, che ne hanno condiviso valori e percorso umano e imprenditoriale. A loro va l’abbraccio più stretto in questo momento di immenso dolore e tristezza.

La famiglia, i collaboratori, tutta l’azienda e gli amici si stringono con affetto e riconoscenza nel ricordo di Sergio, unendosi nel cordoglio per la sua scomparsa.

Il suo esempio umano e professionale continuerà a vivere nel percorso e nei valori di DF Sport Specialist.

I funerali si svolgeranno sabato 2 maggio alle ore 10:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vito a Barzanò (LC).

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione
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