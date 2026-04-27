Arrampicata Sportiva- Debutta il Boulder Mondiale a Keqiao: 7 azzurri impegnati sulle pareti asiaticheParte dalla Cina il circuito di Coppa del Mondo Boulder

Grande fermento per l’imminente esordio della stagione agonistica mondiale, che come ormai d’abitudine debutterà con il Boulder, dall’1 al 3 maggio, in una sede ormai divenuta iconica per questa specialità, Keqiao.La città cinese conferma infatti il suo ruolo di apripista nel circuito agonistico mondiale, con una competizione che, a giudicare dai nomi degli atleti presenti, si preannuncia subito infuocata.Dopo una lunga attesa a base di sessioni di allenamento nei rispettivi centri tecnici nazionali i climber sono finalmente pronti per l’attesissimo avvio di stagione, che si svolgerà nel Keqiao District di Shaoxing. 144 scalatori d’élite provenienti da tutto il mondo saranno impegnati nella risoluzione di blocchi super impegnativi, tracciati dai migliori professionisti mondiali, per garantire la sfida ai massimi livelli e il top della spettacolarità per il folto pubblico presente e collegato online. IL TEAM AZZURROLa delegazione italiana, selezionata con cura dallo staff tecnico federale, sarà formata da 7 atleti, che mixano sapientemente il valore dell’esperienza dei veterani e la forza dell’entusiasmo delle leve più giovani. In campo femminile traineranno il gruppo la punta di diamante Camilla Moroni, che nella passata stagione conquistò un indimenticabile bronzo in Brasile, e l’altra azzurra che vanta ben 92 presenze internazionali in tricolore, Giorgia Tesio, Campionessa Italiana in carica.Assieme a loro le 3 specialiste di risoluzione dei problemi che si sono maggiormente distinte nel circuito agonistico nazionale: Stella Giacani, detentrice della Coppa Italia 2026, Irina Daziano, argento in Coppa Italia assoluta, e Francesca Matuella, argento ai Trial Nazionali.Sul fronte maschile il Team azzurro punta sul Campione Italiano Matteo Reusa e su Luca Boldrini, 4° ai Trial di selezione per la formazione della squadra nazionale. I PROTAGONISTI INTERNAZIONALIFra le 69 specialiste dei blocchi presenti e motivate a dimostrare subito il proprio valore brillano la super Campionessa, Olimpica e Mondiale, Janja Garnbret, l’americana Brooke Raboutou, vice Campionessa Olimpica, la francese Oriane Bertone, detentrice della Coppa del Mondo 2025 e vice Campionessa Mondiale, e la giapponese Mao Nakamura, argento in Coppa del Mondo. Mentre fra i 75 atleti pronti ad affrontare e risolvere i blocchi più complessi del pianeta non mancheranno giganti internazionali come il giapponese Sorato Anraku, Campione Mondiale e detentore della World Cup 2025, il britannico Toby Roberts, Campione Olimpico a Parigi 2024, il francese Mejdi Schalck, vice Campione del Mondo, e l’altro nipponico Sohta Amagasa, bronzo in Coppa del Mondo assoluta. Il banco di prova sulle pareti asiatiche è decisamente impegnativo, ma il collettivo italiano è motivato e determinato a tirare fuori ogni energia e ogni risorsa possibile, per ben figurare nella scena internazionale e accumulare esperienza preziosa in vista dei prossimi appuntamenti. PROGRAMMA DI GARA (orario italiano):Venerdì 1 maggioOre 15.00 qualifiche femminiliOre 22.00 qualifiche maschiliSabato 2 maggioOre 16,30 semifinali femminiliOre 01.00 finaliDomenica 3 maggioOre 16,30 semifinali maschiliOre 01.00 finaliA seguire cerimonia di premiazione Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport, pronti a tifare e lottare con i nostri atleti di blocco in blocco!