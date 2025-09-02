Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Gp Motonautico Emilia Romagna 2025: scie d'acqua, velocità e passione sul fiume Po
Hero Uci Cross-Country- Marathon World Cup: ecco il calendario 2026
Tutto pronto a Spoleto per un imperdibile weekend outdoor nel segno della Vecchia Ferrovia

Hero Uci Cross-Country- Marathon World Cup: ecco il calendario 2026

Settembre 2, 2025
scritto daRedazione

Con il successo che sta riscotendo la Coppa del Mondo Marathon UCI HERO 2025, l’Union Cycliste Internationale (UCI) ha confermato il calendario delle gare della serie per il 2026. Tutte le cinque prove sono state confermate e se ne aggiunge una sul finire dell’inverno.

Hashtag: #HERO #UCI #HEROWorldCup #HEROUCIMarathonWorldCup #RACEtoGLORY

La 2025 HERO UCI MARATHON WORLD CUP non si è ancora conclusa e già si pensa all’edizione del prossimo anno. Infatti, l’organizzazione che, per conto di UCI ha coordinato e promosso la nuova versione della Coppa del Mondo UCI Marathon di mountain bike, ha stilato il calendario per la stagione 2026.

Una programmazione che riconferma gli eventi del 2025 a dimostrazione del successo delle partnership instaurate tra i singoli organizzatori e la UCI, e che vede l’apertura del calendario con una nuova competizione in programma a metà febbraio a Calpe, Costa Blanca, in Spagna.

Ecco, quindi, i 6 appuntamenti della 2026 HERO UCI MARATHON WORLD CUP:

    21 febbraio HERO Costa Blanca                                         Calpe (SPA)

    09 maggio Capoliveri Legend Cup                                       Isola d’Elba (ITA)

    31 maggio Naturland Andorra                                              Andorra (AND)

    13 giugno HERO Südtirol Dolomites                                   Selva Val Gardena (ITA)

    26 luglio Black Forest ULTRA Bike Marathon                      Kirchzarten (GER)

    20 settembre La Tramun Sea Otter Europe                         Girona (SPA)

Una agenda agonistica che tocca così cinque Paesi per un totale di 481 chilometri di gara pari a 15.459 metri di sviluppo.

«La prima edizione della Coppa del Mondo HERO UCI Cross-country Marathon è stata finora un successo innegabile e sono lieto che le sue cinque popolari tappe saranno nuovamente presenti nel calendario del 2026. Inoltre, il prossimo anno amplieremo la serie con l’ingresso nel calendario della HERO Costa Blanca come gara di apertura della stagione. – ha sottolineato David Lappartient presidente UCI – Possiamo aspettarci un’altra stagione ricca ed emozionante di gare di mountain bike, sia a livello di Coppa del Mondo UCI che per i corridori delle categorie amatoriali. Consentire a questi ultimi di partecipare a gare dedicate nell’ambito della stessa serie è un ottimo modo per promuovere ulteriormente la maratona di cross-country in mountain bike.»

Il Comitato Organizzatore è inoltre estremamente soddisfatto dell’imminente conclusione della prima HERO UCI MARATHON WORLD CUP, che ha visto la partecipazione di atleti Elite in rappresentanza di 46 paesi. La gara sta inoltre riscuotendo un crescente interesse da parte dei ciclisti delle categorie amatoriali, con oltre 3.000 partecipanti già quest’anno. Questi ultimi gareggiano sullo stesso percorso degli atleti Elite, coprendo distanze che vanno dai 60 ai 160 chilometri a seconda della categoria e del percorso, in ambienti naturali e su diversi tipi di terreno.

«Siamo in attesa dell’ultima tappa della Coppa del Mondo UCI Marathon 2025 che si terrà a Girona a fine settembre, ma nel frattempo abbiamo lavorato alacremente in questi mesi pensando alla seconda stagione del circuito che deve rappresentare una conferma del format – ha commentato Gerhard Vanzi responsabile dell’organizzazione della HERO UCI MARATHON WORLD CUP – e in questa sede mi sento di ringraziare tutti i comitati organizzatori locali e la UCI per il supporto e la fattiva collaborazione ricevuta in questo anno agonistico».

I fari ora restano accesi sulla gara La Tramun Sea Otter Europe in programma a Girona domenica 21 settembre e che decreterà i vincitori della HERO UCI MARATHON WORLD CUP edizione 2025. I vincitori della classifica generale delle gare Master maschili e femminili saranno incoronati nella stessa occasione.

Settembre 2, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Gp Motonautico Emilia Romagna 2025: scie d'acqua, velocità e passione sul fiume Po

Settembre 2, 2025
Articolo successivo

Tutto pronto a Spoleto per un imperdibile weekend outdoor nel segno della Vecchia Ferrovia

Settembre 2, 2025

Recommended for You

Tadej Pogacar trionfa per la quarta volta al Giro di Francia. POKER D’ASSO

Tour de France: Arensman vince la 19^ tappa. Pogacar resta in maglia gialla

Tour de France : Wellens vincee la 15^ tappa . Pogacar resta in maglia gialla