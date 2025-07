Tour de France : Wellens vincee la 15^ tappa . Pogacar resta in maglia gialla

Tim Wellens ha vinto a 15^ tappa del Tour de France, con arrivo a Carcassonne: il belga della UAE Emirates, scattato a una quarantina di chilometri dal traguardo, ha vinto in solitaria davanti a Campenaerts e Alaphilippe. Normale amministrazione per Tadej Pogacar, arrivato con 6′ di ritardo: lo sloveno resta saldamente in maglia gialla. Lunedì secondo e ultimo giorno di riposo.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA 15^ TAPPA

1) Tim Wellens in 03h 34′ 09”

2) Victor Campenaerts + 1’28”

3) Julian Alaphilippe + 1’36”

4) Wout van Aert s.t.

5) Axel Laurance s.t.

6) Aleksandr Vlasov s.t.

7) Jasper Stuyven s.t.

8) Jordan Jegat s.t.

9) Michael Valgren s.t.

10) Valentin Madouas s.t.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA GIALLA

1. Tadej Pogacar (UAE Tream Emirates-XRG) – 54h 20′ 44”

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), +4’13”

3. Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), +7’53”

4. Oscar Onley (Picnic Postnl) +9’18”

5. Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels) +10’21”

6. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +10’34”

7. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +12’00”

8. Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) +12’33”

9. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +18’26”

10. Ben Healy (EF Education-Easypost) +18’41”

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA VERDE

Jonathan Milan – 251 punti* Tadej Pogacar – 223 punti Mathieu van der Poel – 210 punti Biniam Girmay – 169 punti Tim Merlier – 150 punti

*10 punti di penalità per aver ostruito un corridore nell’8^ tappa

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA A POIS

Lenny Martinez – 60 punti Tadej Pogacar – 52 punti Thymen Arensman – 48 punti Jonas Vingegaard – 39 punti Michael Woods – 38 punti

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA

Florian Lipowitz – 54h 28′ 37” Oscar Onley +1’25” Kevin Vauquelin +2’28” Carlos Rodriguez +10’33” Ben Healy +10’48”

La sedicesima tappa è prevista per martedì 22 luglio, con partenza da Montpellier, nella regione dell’Hérault, per 171,5km e arrivo nella regione della Vaucluse, in cima al Mont Ventoux, dopo una salita di 15,7km con una pendenza media dell’8%.