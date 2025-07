Messina avrà nel 2026 la World Champions League di Calcio Balilla

Sarà l’Italia e più precisamente la città di Messina ad ospitare l’ITSF World Champions League il prossimo anno. Si tratta della più importante competizione internazionale dedicata al Calcio Balilla e che dalla prossima edizione sarà aperta anche agli atleti paralimpici e juniores.

L’evento di svolgerà dal 6 all’8 febbraio 2026 ed è stato annunciato venerdì scorso a Palazzo Zanca nella città siciliana durante una conferenza stampa in cui hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro, il presidente della Federazione Internazionale Table Soccer (ITSF) Farid Lounas, il presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) e vicepresidente ITSF Francesco Bonanno, ed Alfredo Finanze, presidente Mediterranea Eventi ASD, società alla quale è stata affidata l’organizzazione.

Questo importante traguardo non è arrivato per caso, ma dopo una lunga collaborazione avviata anni fa tra Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), amministrazione comunale e il team di Mediterranea Eventi che ha portato all’organizzazione delle due ultime edizioni dei Campionati italiani di calcio balilla paralimpico.

“Sono emozionato – ha dichiarato il presidente Bonanno – per il nostro movimento si tratta di una svolta epocale: la World Champions League è la manifestazione internazionale più importante e ora sarà l’Italia ad ospitarla. Si tratta di un grande successo sportivo per il nostro Paese e devo ringraziare tante persone che sono qui, dai vertici dell’ITSF, al sindaco di Messina e tutta la città, ma anche la nostra Federazione Italiana e la Mediterranea Eventi. In questi ultimi anni abbiamo creato una squadra che ha saputo lavorare al meglio ed oggi siamo qui a raccoglierne i frutti. Si tratta di una tappa importante del nostro cammino e dei nostri progetti che hanno sempre come obiettivo principale l’inclusione”.

“Un anno fa, discutendo di questa idea, – ha ricordato il sindaco Basile – si sono creati i presupposti per portare a Messina una manifestazione di caratura mondiale. Per la prima volta in assoluto, infatti, la World Champions League, approda in Italia e ha scelto Messina quale teatro dell’edizione 2026, a cui parteciperanno centinaia di atleti professionisti e paralimpici provenienti dai cinque continenti. Ancora una volta la nostra città è protagonista di eventi sportivi che consentono una crescita sociale, economica e culturale con la promozione di Messina sempre più città inclusiva, accogliente e parte attiva in ogni manifestazione”.

L’Assessore Finocchiaro ha proseguito evidenziando che: “con il Presidente Bonanno abbiamo realizzato due anni molto importanti grazie alla collaborazione di tutte le associazioni e il sostegno fondamentale del Comitato Italiano Paralimpico con il contributo del nostro Francesco Giorgio. Per noi sono motivo di orgoglio l’impianto del PalaRescifina e la nostra capacità organizzativa a supporto della manifestazione. Con la World Champions League 2026, il livello della sfida cresce ancora. Ringrazio il presidente Bonanno e il presidente Lounas. Sarà una festa per tutti, che conferma la crescente vocazione sportiva e turistica della nostra città, contribuendo ancora una volta ad accendere i riflettori su Messina”.

“Stiamo realizzando qualcosa di importante – ha aggiunto il Presidente della ITSF Lounas -. Negli ultimi mesi abbiamo fatto grandi progressi per prepararci al meglio all’appuntamento più importante ed oggi è un piacere, essere qui con voi, per presentare ufficialmente l’evento di febbraio 2026. Ringrazio l’Amministrazione comunale, il Presidente Bonanno e tutti coloro che contribuiranno alla sua realizzazione”.

Gli interventi sono stati conclusi dal Presidente di Mediterranea Eventi Finanze, che, nell’evidenziare la totale collaborazione e la piena sintonia organizzativa, ha sottolineato “I tre aspetti della manifestazione: sportivo, sociale e turistico”.