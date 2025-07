A Terni arriva la #Crazychallenge: telematica Italia al fianco della nazionale Crazy For Football

La città di Terni è pronta ad accogliere la Nazionale Italiana Crazy For Football, la squadra simbolo della lotta contro lo stigma e della promozione dello sport come strumento di riabilitazione psichiatrica. Recentemente diventata campione d’Europa, la Nazionale Crazy For Football rappresenta un potente messaggio di inclusione e salute mentale. Un appuntamento imperdibile che celebra lo sport come strumento di salute, dignità e inclusione per tutti, soprattutto per le persone con disturbi mentali.

L’iniziativa, denominata #CRAZYCHALLENGE, si terrà dal 9 al 12 luglio 2025, grazie al fondamentale contributo di Telematica Italia, azienda ternana che ha scelto di raccogliere la sfida lanciata dalla Nazionale, coprendo integralmente i costi del raduno e offrendo il proprio impegno diretto sul campo.

Il momento culminante dell’evento sarà la partita amichevole di calcio a 5, che vedrà la Nazionale Crazy For Football sfidare una rappresentativa aziendale di Telematica Italia, venerdì 11 luglio alle ore 19:00 presso gli impianti sportivi del Circolo Lavoratori Terni (CLT Arvedi AST). L’incontro si svolgerà con il patrocinio del Comune di Terni e la partecipazione attiva di CLT Arvedi AST.

“La CRAZYCHALLENGE – ha spiegato Santo Rullo, medico psichiatra e ideatore del progetto – è il nostro principale strumento di sostegno per un progetto complesso e impegnativo. I nostri ragazzi provengono da tutta Italia, e questi raduni sarebbero impossibili senza l’appoggio di organizzazioni della società civile come Telematica Italia, che ringrazio profondamente. Voglio anche ricordare che lo sport è l’unico trattamento che ha valore biologico, psicologico e sociale: per questo raccomando a tutti, in particolare a chi soffre di problemi di salute mentale, di essere attivi e fare esercizio fisico ogni giorno”.

Simone Mangoni, CEO di Telematica Italia, ha aggiunto che il progetto rappresenta un’occasione di responsabilità sociale ” ma anche – ha evidenziato – un’opportunità unica di team building, perché ci permetterà di riunire tutti i nostri consulenti. E naturalmente, sul campo, cercheremo di non sfigurare”.

Il raduno sarà un’occasione unica per testimoniare come lo sport possa essere un alleato fondamentale nel percorso di cura e integrazione sociale. La forza del gruppo, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza e l’energia fisica diventano elementi terapeutici fondamentali nel contrasto al disagio psichico.

L’evento fa parte del più ampio programma di attività legate al legame tra calcio e salute mentale, promosso e coordinato dall’associazione no-profit ECOS, che da anni guida il progetto Crazy For Football, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.