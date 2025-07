Non si ferma la cavalcata di Carlos Alcaraz a Wimbledon: lo spagnolo perde il primo set, poi si impone in rimonta su Andrey Rublev con il punteggio di 6(5)-7, 6-3, 6-4, 6-4. Il numero 2 al Mondo va così ai quarti di finale, dove sfiderà Norrie che rischia ma in cinque parziali supera Jarry. L’altra sfida sarà tra Khachanov e Fritz. Nel tabellone femminile, passa il turno la prima della classifica Wta: Aryna Sabalenka piega 6-4, 7-6(4) Mertens.