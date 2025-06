Wimbledon 2025 , il tabellone con undici italiani al via nel singolare

Sinner debutta contro Nardi, Alcaraz-Fognin

Sorteggiato il tabellone maschile e quello femminile della 138esima edizione di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in scena da lunedì sull’erba di Londra.

Reduce dalla sconfitta del Roland Garros, Jannik Sinner andrà a caccia della prima finale Championships, dopo l’eliminazione ai quarti della passata edizione contro Danil Medvedev. Il numero 1 del mondo aprirà il suo torneo martedì 1 luglio nel derby azzurro contro Luca Nardi.

Un altro derby si profila ai quarti di finale, dove il tre volte campione Slam potrebbe incrociare Lorenzo Musetti, settima testa di serie e semifinalista lo scorso anno. La prima del tennista toscano sarà contro il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Tornando a Sinner, il percorso ipotetico propone Tseng o Vukic al secondo turno, probabilmente Shapovalov al terzo e uno tra Paul e Dimitrov agli ottavi. Guardando più avanti, in semifinale potrebbe presentarsi uno tra Jack Draper e Novak Djokovic.

Il britannico, testa di serie numero 4, e il serbo, sette volte campione agli Championships, dovrebbero entrare in rotta di collisione ai quarti di finale. Particolare attenzione va riservata proprio al 38enne di Belgrado, che in semifinale a Parigi contro Sinner ha impressionato e non poco. Ipotetico terzo turno durissimo per Draper, che ha nella sua orbita Alexander Bublik, uno dei giocatori più in forma del momento su erba e reduce dal trionfo nel 500 di Halle.

Sono undici gli azzurri nel tabellone maschile. Oltre ai già citati Sinner, Musetti e Nardi, Flavio Cobolli (22 del seeding) esordirà contro il qualificato kazako Zhukayev; mentre Matteo Berrettini (32esima testa di serie), le cui condizioni fisiche sono tutte da verificare, ha pescato il polacco Majchrzak. Per il finalista dell’edizione 2021 probabile terzo turno contro Zverev.

Abbordabili i primi turni anche di Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, rispettivamente contro la wild card Crawford e il qualificato portoghese Faria.

Matteo Arnaldi arriva da una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento con Draper al Queen’s. Un solo match su erba nel 2025 per il sanremese, che se la vedrà con l’olandese van de Zandschulp. Le superfici rapide non sono il pane di Luciano Darderi, che avrà il russo Safiullin. Dopo la grande vittoria nel turno decisivo delle qualificazioni su Garin, Giulio Zeppieri è stato sorteggiato contro il qualificato giapponese Mochizuki.

Chiamato a difendere il terzo turno del 2024, peggior esordio possibile per Fabio Fognini, che aprirà, come da tradizione, il main draw al maschile lunedì 30 giugno contro il campione in carica Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, reduce dal trionfo del Roland Garros, cerca la terza affermazione consecutiva a Wimbledon, un’impresa riuscita a campioni del calibro di Roger Federer (2003-2007), Pete Sampras (1993-1995 e 1997-2000) e Bjorn Borg (1976-1980). Cammino ipotetico non irresistibile quello del cinque volte campione Slam, che in proiezione vede Holger Rune ai quarti e uno tra Danil Medvedev, Alexander Zverev e Taylor Fritz in semifinale.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, poi, sono tre le azzurre in main draw. Jasmine Paolini inizierà la difesa della finale del 2024 contro la lettone Sevastova. Secondo turno con una tra Rakhimova e Ito. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana è stata inserita nello stesso quarto della cinese Zheng e nella stessa metà di tabellone di Aryna Sabalenka, favorita su Madison Keys per un posto in semifinale nella parte alta.

Duro esordio per Elisabetta Cocciaretto, che pesca Jessica Pegula. Lucia Bronzetti infine avrà Teichmann al debutto, ma con spauracchio Andreeva al secondo turno.

Si parte lunedì 30 con i primi turni. Sabato 12 luglio la finale femminile; il giorno dopo l’ultimo atto del singolare maschile.

In doppio 5 azzurri, coppia Cobolli-Bublik

Sorteggiato il tabellone del doppio maschile di Wimbledon. Cinque gli italiani impegnati nel terzo Slam della stagione in questa specialità: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, unica coppia tutta italiana, e poi Mattia Bellucci, Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Bolelli e Vavassori, teste di serie numero 7 del seeding, sono stati sorteggiati nella parte alta, nel quarto dei numeri 1 mondo, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic. La coppia italiana debutterà contro l’uruguayano Arel Behar (arrivato ai quarti qui nel 2023) e il belga Joran Vliegen, finalista al Roland Garros ma mai andato oltre il terzo turno a Wimbledon. Nella parte alta anche Darderi, con il colombiano Diego Hidalgo: affronteranno l’australiano Matthew Christopher Romios e lo statunitense Ryan Seggerman, entrambi al debutto a Wimbledon. I vincitori potrebbero affrontare i campioni in carica delle Nitto Atp Finals, ovvero i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.

Bellucci scenderà invece in campo con l’ungherese Fabian Marozsan. Al debutto affrontano una coppia britannica, le wild card David Stevenson e Johannus Monday. Cobolli, infine, come promesso, giocherà con il kazako Alexander Bublik. All’esordio giocheranno contro i britannici Billy Harris e Marcus Willis, che nel 2016 è arrivato al secondo turno in singolare, battuto da Roger Federer. Chi vince potrebbe sfidare al secondo turno i campioni in carica, ovvero il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten.