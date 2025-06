Jannik Sinner e Lorenzo Sonego elominati al ptimo turno nel doppio all’ATP 500 di Halle. Il 23enne altoatesino e il 30enne piemomtese si sono dovuti arrendere allo statunitense Alex Michelsen e al russo Karen Khachanov, in grado di imporsi in rimonta per 6-2 5-7 3-10.