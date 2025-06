Buona la prima per il Chelsea di Maresca,nel Mondiale per Club .Ad Atlanta, i Blues battono 2-0 il Los Angeles FC . Al 34′, è Pedro Neto su lancio di Nicolas Jackson, a stappare il match, il raddoppio al 79′ con Enzo Fernandez, entrato a inizio ripresa. I londinesi salgono così in testa al gruppo D che comprende anche Flamengo ed Esperance.