Il Bayern Monaco travolge 10-0 sull’Auckland City nella rima uscita al Mondiale per Club . A Cincinnati ai bavaresi bastano solo 22 minuti per chiudere la pratica , ecco la sequenza dei gol: Primo tempo 6′ e 22′ Coman, 18′ Boey, 20′ e 48′ Olise, 45′ Muller; nel st 22′, 28′ (rigore) e 39′ Musiala, 44′ Muller.I campioni di Germania si prendono la vetta del gruppo C.