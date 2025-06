Domani parte il Mondiali per Club

Domani (domenica) 15 Giugno 2025 al via al Mondiale di Calcio, un’ evento attesissimo organizzato dalla FIFA con il match inaugurale a Miami con la squadra locale, l’Inter di Miami). Due le squadre italiane: Inter giocherà i 17 alle ore 3 italiane contro il Montettey , mentrela Juventus alle stessa ora contro l’Al Ain. Uno spettacolo di calcio da non perdere con tantissimi campioni in campo.

Ecco GLI ORARI DELLE PARTITE DI INTER E JUVENTUS

INTER-Monterrey il 17 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 18 giugno) a Los Angeles

INTER-Urawa Red Diamonds il 21 giugno ore 12 locali (ore 21 italiane) a Seattle

INTER-River Plate il 25 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 26 giugno) a Seattle

Al Ain-JUVENTUS il 18 giugno ore 21 locali (ore 3 italiane del 19 giugno) a Washington

JUVENTUS-Wydad Casablanca il 22 giugno ore 12 locali (ore 18 italiane) a Philadelphia

JUVENTUS-Manchester City il 26 giugno ore 15 locali (ore 21 italiane) a Orlando



TUTTE LE PARTITE DELLA PRIMA FASE

Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00 a Miami

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York

Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle

Chelsea-Los Angeles FC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami

Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle

Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami

Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati

Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York

Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle

PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando

Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia

Los Angeles FC – Esperance, 21 giugno ore 00.00 a Nashville

Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati

Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York

River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte

Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington

Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta

Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle

Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami

Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York

Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Los Angeles FC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

MONDIALE PER CLUB 2025, LE DATE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

27 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

28 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

29 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

30 giugno 2025 – ottavi di finale (2 partite)

3 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

4 luglio 2025 – quarti di finale (2 partite)

7 luglio 2025 – semifinale

8 luglio 2025 – semifinale

13 luglio 2025 – finale

MONDIALE PER CLUB 2025, I GIRONI

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Los Angeles FC

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, INTER, Monterrey

Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, JUVENTUS

Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca

MONDIALE PER CLUB 2025, GLI STADI

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field – Washington, D.C.

MONDIALE PER CLUB 2025, IL CALENDARIO DEI GIRONI

Girone A

Al Ahly-Inter Miami

Palmeiras-Porto

Porto-Inter Miami

Palmeiras-Al Ahly

Palmeiras-Inter Miami

Porto-Al Ahly

Girone B

Botafogo-Seattle Sounders

PSG-Atletico Madrid

PSG-Botafogo

Atletico Madrid-Seattle Sounders

PSG-Seattle Sounders

Atletico Madrid-Botafogo

Girone C

Bayern Monaco-Auckland City

Boca Juniors-Benfica

Bayern Monaco-Boca Juniors

Benfica-Auckland City

Bayern Monaco-Benfica

Boca Juniors-Auckland City

Girone D

Flamengo-ES Tunis

Chelsea-Los Angeles Fc

Flamengo-Chelsea

ES Tunis-Los Angeles Fc

Flamengo-Los Angeles Fc

Chelsea-ES Tunis

Girone E

River Plate-Urawa Red Diamonds

INTER-Monterrey

INTER-Urawa Red Diamonds

River Plate-Monterrey

INTER-River Plate

Monterrey-Urawa Red Diamonds

Girone F

Fluminense-Borussia Dortmund

Ulsan HD-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Ulsan HD

Borussia Dortmund-Mamelodi Sundowns

Fluminense-Mamelodi Sundowns

Borussia Dortmund-Ulsan HD

Girone G

Manchester City-Wydad

JUVENTUS-Al Ain

Manchester City-Al Ain

JUVENTUS-Wydad

Manchester City-JUVENTUS

Wydad-Al Ain

Girone H

Real Madrid-Al Hilal

Pachuca-Salisburgo

Real Madrid-Pachuca

Al Hilal-Salisburgo

Real Madrid-Salisburgo

Al Hilal-Pachuca