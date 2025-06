Jair Cunha e Igor Jesus mandano ko i Sounders. Finisce 0-0 l’altro match

I brasiliani del Botafogo iniziano con una vittoria il loro Mondiale per Club. I campioni in carica della Libertadores battono i Seattle Sounders grazie alle reti di Jair Cunha (28′) e Igor Jesus (44′), accorcia le distanze Roldan (75′) che vale solo per il 2-1 finale. Nel Botafogo debutto ufficiale da subentrante dell’ex Onter Correa. I brasiliani agganciano in classifica il PSG.