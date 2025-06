Jannik Sinner esce di scena al torneo di Halle. Il 23/enne di Bal Pisteria so è dovuto arrendere dopo oltre due ore di gioco al kazako Aleksandr Bublik che si è aggiudicato la vittoria agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle. Campione uscente, Sinner è stato sconfitto per 6-3 3-6 4-6 dopo aver mancato diverse occasioni per condurre il match e subendo piuttosto la potenza dell’asiatico.