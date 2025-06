Calciomercato Serie B . Il Tabellone

Il tbellone calciomercato estate 2025: acquisti e cessioni aggiornato

AVELLINO

Acquisti: Redan (Berschoot); Gori (Sudtirol); D’Angelo (Campobasso); Cancellieri (Triestina); Pane (Altamura)

Cessioni: Zuberek (Inter Under 23); Cagnano (Sudtirol); Lescano (Trapani); Panico (Carrarese)

BARI

Acquisti: Manzari (Carrarese); Sibilli (Sampdoria); Matino (Cittadella); Akpa-Chukwu (Novara)

Cessioni: Scheidler (FCV Dender EH); Favilli (Genoa), Falletti (Cremonese); Bonfanti (Pisa); Maggiore (Salernitana); Favasuli (Fiorentina); Mantovani (Ascoli); Lella (Venezia); Radunovic (Cagliari); Novakovich (Venezia); Lasagna (Verona); Simic (Maccabi); Oliveri (Atalanta Under 23); Obaretin (Napoli)

CARRARESE

Acquisti: Panico (Avellino); Chiorra (Sampdoria),

Cessioni: Chiorra (Empoli); Manzari (Bari); S. Shpendi (Empoli); Giovane (Atalanta Under 23); Cerri (Juve Next Gen); Bleve (Lecce); Cherubini (Roma); Coppolaro (Modena); Milanese (Cremonese); Fontanarosa (Inter Under 23); Fiorillo (Salernitana); Ravaglia (Sampdoria); Cavion (Vicenza)

CATANZARO

Acquisti: Buso (Lecco); Pittarello (Cittadella); Bonini (Virtus Entella)

Cessioni: Vandeputte (Cremonese); Fulignati (Cremonese); Quagliata (Cremonese); Seck (Torino); Cassandro (Como); Buso (Lecco); Compagnon (Juve Next Gen); Pagano (Roma); Koutsoupias (Frosinone);

CESENA

Acquisti: Ogunseye (Arezzo); Silvestri (Trapani)

Cessioni: Ceesay (Malmoe); Antonucci (Spezia); Tavsan (Verona); La Gumina (Sampdoria); Saric (Palermo)

EMPOLI

Acquisti: S.Shpendi (Empoli); Bacci (Padova); Stojanovic (Salernitana); Belardinelli (Sudtirol); Perisan (Sampdoria); Chiorra (Carrarese); Guarino (Carrarese); Degl’Innocenti (Spezia);

Cessioni: Marianucci (Napoli); Fazzini (Fiorentina); Pellegri (Torino); Sazonov (Torino); Vasquez (Milan); Viti (Nizza); Sambia (Salernitana); Maleh (Lecce); Zurkowski (Spezia); Colombo (Milan); Sebastiano Esposito (Inter); Kouamè (Fiorentina)

FROSINONE

Acquisti: Gelli (Messina); Koutsoupias (Catanzaro); Gelli (Cremonese); Mazzitelli (Como); Romagnoli (Sampdoria);

Cessioni: Brescianini (Atalanta); Romagnoli (Sampdoria); Ambrosino (Napoli); Konè (Como); Bohinen (Genoa); Tsdjaout (Cremonese); Partipilo (Parma); Begic (Parma); Cittadini (Atalanta); Darboe (Roma); Pecorino (Juve Next Gen); Barcella (Paradiso); Di Stefano (Fiorentina); Vural (Pisa); Lusuardi (d, Pisa)

JUVE STABIA

Acquisti: –

Cessioni: Dubickas (Pisa); Floriani Mussolini (Lazio); Rocchetti (Cremonese); Thiam (Spal); Matosevic (Triestina); Peda (Palermo); Sgarbi (Napoli); Fortini (Fiorentina);

MANTOVA

Acquisti: –

Cessioni: Aramu (Genoa); Debenedetti (Genoa); Giordano (Sampdoria)

MODENA

Acquisti: Strizzolo (Triestina); Abiuso (Sampdoria); Coppolaro (Carrarese); Tremolada (Ascoli); Oukhadda (Benevento); Guiebre (Torres); Dellavalle ( Torino)

Cessioni: Vulikic (Sampdoria); Kamate (Inter Under 23); Seculin (Trapani); Di Pardo (Cagliari)

MONZA

Acquisti: Sardo (Saarbrücken); Obiang (Sassuolo); Colpani (Fiorentina); Maric (Venezia); Antov (Cremonese)

Cessioni: Di Gregorio (Juventus); Kyriakopoulos (Panathinaikos); Turati (Sassuolo), Bianco (Fiorentina); Akpa Akpro (Lazio), Palacios (Inter); Castrovilli (Lazio); Urbanski (Bologna)

PADOVA

Acquisti: –

Cessioni: Bacci (Empoli);

PALERMO

Acquisti: Saric (Cesena), Peda (Juve Stabia);

Cessioni: Graves (Zwolle); Aurelio (Spezia); Damiani (Ternana); Aurelio (Spezia); Henry (Verona); Baniya (Trabzonspor); Audero (Como)

PESCARA

Acquisti: Milan (Ravenna); Cangiano (Bologna); Letizia (Feralpisalò)

Cessioni: Pierozzi (Fiorentina); Alberti (Modena)

REGGIANA

Acquisti: Portanova (Genoa)

Cessioni: Vergara (Napoli); Sersanti (Juve Next Gen); Lucchesi (Venezia); Sosa (Bologna); Kumi (Sassuolo)

SAMPDORIA

Acquisti: Tutino (Cosenza); Ioannou (Como); Bellemo (Como); Sekulov (Juventus Next Gen); Ghidotti (Como); Romagnoli (Frosinone); La Gumina (Cesena); Girelli (Salernitana); Pedrola (Bologna); Giordano (Mantova)

Cessioni: Oudin (Lecce); Curto (Como); Beruatto (Pisa); Sibilli (Bari); Abiuso (Modena); Perisan (Empoli); Veroli (Cagliari); Akinsamiro (Inter)

SPEZIA

Acquisti: Aurelio (Palermo); Sarr (Cremonese); Zurkowski (Empoli); Verde (Salernitana); Antonucci (a, fp Cesena)

Cessioni: Beck (Esbjerg fB); Francesco Pio Esposito (Inter); Kouda (Parma),

SUDTIROL

Acquisti: Adamonis (Catania); Cisco (Perugia); Lonardi (Pescara); Cagnano (Avellino); Drago (Cremonese)

Cessioni: Gori (Avellino); Pyythia (Bologna); Belardinelli (Empoli); Praszelik (Verona)

VENEZIA

Acquisti: Nicolussi Caviglia (Juventus); Candè (Metz); Stankovic (Inter); Candela (Valladolid); Novakovich (Bari); Lucchesi (Reggiana); Lella (Bari)

Cessioni: Radu (Celta Vigo); Ellersson (Genoa); Marcandalli (Genoa); Zerbin (Napoli); Lucchesi (Fiorentina); Carboni (Inter)

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Karic (Trapani);

Cessioni: Bonini (Catanzaro);