Stroppa nuovo allenatore del Venezia

Il Venezia comunica “di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra. Stroppa ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 2025/26 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Lo staff tecnico della Prima Squadra del Venezia FC: Andrea Guerra in qualità di Allenatore in Seconda, Fabio Allevi e Andrea Primitivi come Preparatore Atletico, Nicola Dibitonto come Preparatore dei Portieri e Giuseppe Brescia nel ruolo di Collaboratore Tecnico.