Juventus , Tudor:”Si deve dimenticare in fretta perché il torneo continua”

La Juve incassa una pesante sconfitta contro il Manchester City , e chiude seconda nel priprio Girone ai Mondiali per Club. Igor Tdsor al termine del match:” Complimenti al City, è un brutto risultato, non ci piace. Hanno una qualità enorme nel gioco, nella pericolosità. Noi volevamo anche andare in avanti, ma non riuscivamo a rubare palla. Si può fare tutto, nel calcio si può anche vincere, ma devi essere al completo e fresco. Il calcio è bello, ma oggi dovevamo far riposare qualcuno e far giocare altri ed è stata una partita così. Ora vediamo chi becchiamo” .