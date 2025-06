Mondiale per Club: Manchester City – Juventus 5-2

Nella terza e ultima giornata del gruppo G del Mondiale per club la Juventus imcassa un pesante 5-2 contro il Manchester City e chiude il girone come seconda.

Al Camping World Stadium di Orlando non sono mancate le emozioni.

Il City passa in vantaggio al (9′) , con Doku su errore di Alberto Costa la Juve pareggia i contoi dopo appena 2 minuti coin Koopmeiners , anche in questo casp su dormita del portiere Ederson. Sembra la partita degli errori,: Kaluku (26′), regala l’autogol ai Coitizen per il vantaggio. Nella ripresa Guardiola manda in campo Haaland che va subito in gol (52′) col più facile dei tap-in, poi Foden (69′) chiude definitivamente il match. Di Vlahovic all’84’ il gol che ammorbisidce il passivo. Bianconeri che si rilassano e Savinho (76′) mette a segno il pokerissimo. . Ora i bianconeri attendono l’avversaria per gli ottavi, una tra Real Madrid e Salosburgo, Il City, invece, potrebbe incontrare l’Inter ai quarti

IL TABELLINO

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 2-5

Juventus (3-4-3): Di Gregorio ; Kalulu , Savona (15′ st Gatti ), Kelly ; Costa (12′ st Cambiaso ), Locatelli (12′ st Thuram ), McKennie (38′ st Adzic ), Kostic ; Nico Gonzalez , Vlahovic , Koopmeiners (12′ st Yildiz )

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Conceicao, Milik, Kolo Muani, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi

Allenatore: Tudor

Manchester City (4-1-2-3): Ederson ; Ait Nouri (30′ st O’Reilly ), Akanji , Dias , Nunes ; Rodri (21′ st Gundogan ); Reijnders , Bernardo Silva (30′ st Cherki ); Doku (21′ st Foden ), Marmoush (1′ st Haaland ), Savinho

A disposizione: Ake, Bettinelli, Bobb, Gvardiol, Khusanov, Nico, Ortega, Stones, Vitor Reis

Allenatore: Guardiola

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 9′ Doku (M), 11′ Koopmeiners (J), 26′ aut. Kalulu (M), 7′ st Haaland (M), 24′ st Foden (M), 31′ st Savinho (M), 39′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Kalulu (J)