Nulla da fare a per Jasmine Paolini e Sara Errani, teste di serie numero uno del seeding, che crollano contro la coppia costituita dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. Queste ultime non avevano mai perso un set nel torneo Wta di Berlino e, pur cedendo nel primo parziale, vincono in rimonta: 4-6, 6-2, 10-6 il punteggio.