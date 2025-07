Wimbledon, Sinner: buona la prima. L’atoatesino batte Nardi in tre set

Jannik Sinner inizia bene il torneo a Wimbledon e vince il derby d’esordio con Luca Nardi. Il 23enne di Sesto Pusteria ha sconfitto per 6-4 6-3 6-0 il giovane pesarese guadagnandosi così il pass al secondo turno dove troverà l’australiano Aleksandr Vukic, in grado di sconfiggere l’atleta di Taipei Tseng Chun Hsin per 6-3 6-4 4-6 7-6. Una sfida a senso unico che ha visto Sinner un certo equilibrio soltanto nel primo set, poco prima che l’altoatesino prendesse il sopravvento sul connazionale e riscattasse l’eliminazione agli ottavi dell’ATP 500 di Halle.