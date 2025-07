Tour de France: Merlier vine la 3^ tappa al fotofinish. Milan secondo. Van der Poel resta in maglia gialla

Tim Merlier vince in volata la terza tappa del Tour de France, la Valenciennes-Dunkerque beffando in volata Jonathan Milan. Philpsen si ritira.

Tappa senza fughe, ma con tante cadute nella seconda parte. Nello sprint intermedio Philipsen finisce a terra dopo un contatto fortuito con Coquard ed è costretto a ritirarsi. In prossimità del traguardo incidente prima per Meeus della Red Bull-Bora-Hansgrohe e poi per un altro gruppetto di 3/4 corridori in curva. Van der Poel resta leader della classifica generale.

Tour de France finito per il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuncink), che è caduto durante una volata per un traguardo intermedio ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra, per la quale sarà sicuramente necessario un intervento chirurgico. Almeno una costola rotta, forse due. Il belga verrà trasferito all’ospedale di Herentals il prima possibile, dove verrà operato.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA 3^ TAPPA

1) Tim Merlier – 4h 16’55’

2) Jonathan Milan – S.T.

3) Phil Bauhaus – S.T.

4) Soren Waerenskjold – S.T.

5) Pavel Bittner – S.T.

6) Biniam Girmay – S.T.

7) Kaden Groves – S.T.

8) Danny van Poppel – S.T.

9) Pascal Ackermann – S.T.

10) Amaury Capiot – S.T.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA GIALLA

1) Mathieu van der Poel in 8h 38’42”

2) Tadej Pogacar +4”

3) Jonas Vingegaard +6”

4) Kevin Vauquelin +10”

5) Matteo Jorgenson – S.T.

6) Enric Mas – S.T.

7) Joseph Blackmore +41”

8) Tobias Johannessen – S.T.

9) Ben O’Connor – S.T.

10) Emanuel Buchmann – S.T.

CLASSIFICA A PUNTI – MAGLIA VERDE

Jonathan Milan – 81 punti

Biniam Girmay – 77 punti

Tim Merlier – 63 punti

Mathieu van der Poel – 50 punti

Anthony Turgis – 49 punti

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE – MAGLIA A POIS

Tim Wellens – 3 punti

Tadej Pogacar – 3 punti

Benjamin Thomas – 2 punti

Jonas Vingegaard – 2 punti

Kevin Vauquelin – 1 punto

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE – MAGLIA BIANCA

Kevin Vauquelin – 8h 38’52”

Joseph Blackmore +31”

Oscar Onley +39”

Mattias Skjelmose – S.T.

Jenno Berckmoes – S.T.