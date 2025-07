Decisivo un autogol di Agustín Giay

Il Chelsea batte il Palmeiras per 2-1 a Philadelphia e va in semifinale del Mondiale per club, dove incontrerà il Fluminense che ha avuto la meglio sull’al Hilal di Simone Inzaghi. I Blues stappano la partita al 16’ con Cole Palmer, salvo poi essere ripresi al 53’ da Estevao. L’autogol di Giay all’83’ (innescato da Malo Gusto) manda avanti poi i londinesi.