Igor Tudor incassa la sconfitta e l’eliminazione dal Modnaile per Club , dopo la sconfitrta di misura (1-0) contro il Real Madrid.

Il tecnicio croato si dice orgoglioso della prova dei suoi ragazzi, nonostante: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno messo in atto il piano che avevamo preparato – le parole del tecnico della Juventus a Sportmediaset -. Hanno dato tutto in queste condizioni e alla fine in 10 volevano il cambio”.