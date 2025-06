Formula 1 : Lando Norris vince il GP d’Austria, secondo Oscar Piastri , terzo Charles Leclerc

Ancoira una doppietta Mclaren , questa volta è Lando Norris ha battere il compagno di scuderia Oscar Piartri. A podio Charles Leclerc.

Al giro di ricignizione , la Williams di Carlos Sainz rimane piantata per un problema ai freni , la monoposto riparte quando tutte le monoposto si ritrovano sulla linea di partenza , entra in pit-lane , con il motore che va in fiaamme , gara conlusa prima di iniziare per l’ex ferrarista. Al via Norris partito in pole tiene la testa , mentre Piastri beffa Leclerc prendendosi la seconda posizione alle spalle di Norris . Alla prima curva Kimi Antonelli perde il controllo della sua Mercedes e centra la Red Bull di un incolpevole Max Verstappen., entrambi costretti al ritiro e Safety -Car in pista. Alla ripartenza dopo i vari pot-stop per cambio gomme le posizioni restano invariate e fino al termine della gara. con le due Mclaren che volano via. Al traguiardo: Norris, Piastri , Leclerc , quarto Hamilton , davanti al connazionale George Russel.

L’ordine d’arrivo del GP d’Austria della Formula 1 2025

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren) +2.695

Charles Leclerc (Ferrari) +19.820

Lewis Hamilton (Ferrari) +29.020

George Russell (Mercedes) +62.396

Liam Lawson (Racing Bulls) +67.754

Fernando Alonso (Aston Martin) 1L

Gabriel Bortoleto (Sauber) 1L

Nico Hulkenberg (Sauber) 1L

Esteban Ocon (Haas) 1L

Oliver Bearman (Haas) 1L

Isack Hadjar (Racing Bulls) 1L

Pierre Gasly (Alpine) 1L

Lance Stroll (Aston Martin) 1L

Franco Colapinto (Alpine) 1L

Yuki Tsunoda (Red Bull) 2L

Alexander Albon (Williams) ritirato

Max Verstappen (Red Bull) ritirato

Kimi Antonelli (Mercedes) ritirato

Carlos Sainz (Williams) non partito

La classifica piloti aggiornata del Mondiale F1

Oscar Piastri (McLaren) – 216 punti

Lando Norris (McLaren) – 201 punti

Max Verstappen (Red Bull) – 155 punti

George Russell (Mercedes) – 146 punti

Charles Leclerc (Ferrari) – 119 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) – 91 punti

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 punti

Alexander Albon (Williams) – 42 punti

Esteban Ocon (Haas) – 23 punti

Nico Hulkenberg (Sauber) – 22 punti

Isack Hadjar (Racing Bulls) – 21 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) – 14 punti

Lance Stroll (Aston Martin) – 14 punti

Carlos Sainz (Williams) – 13 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) – 12 punti

Pierre Gasly (Alpine) – 11 punti

Yuki Tsunoda (Red Bull) – 10 punti

Oliver Bearman (Haas) – 6 punti

Gabriel Bortoleto (Sauber) – 4 punti

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti

Jack Doohan (Alpine) – 0 punti

La classifica costruttori aggiornata del Mondiale F1

McLaren 417 punti

Ferrari 210

Mercedes 209

Red Bull 162

Williams 55

Racing Bulls 36

Haas 29

Aston Martin 28

Sauber 26

Alpine 11