MotoGp – Gp Assen Sprint Race, ancora nel segno di Marc Marquez

Alex è secondo, Bezzecchi terzo. Il pilota spagnolo centra il nono sucesso su dieci gare

MotoGP Gp Assen Sprint Race – Il live- motiv in MotoGp è sempre lo stesso : Marc Marquez vince anche la ASprtin race ad Assen. Il pilota spagnolo, centra il nono successo del sabato su dieci gare disputate.

Marquez è scattato dalla seconda fila e alla prima curva di è portato già on seconda posizione imngaggiandoi la lotta con Fabio Quartararo che è partito in pole. L’ex campione del mondo della Yamaha è rimasto in testa per alcuni giri , poi si è dovuto arrendere allo strapotere della Ducati di Marquez . Il francese è stato superato anche adl’altra Ducati di Alex Marquez rider Gresini Racing poi dall’Aprilia di Marco Bezzecchi. Gara anonima di Pecco Bagnaia passato anche da Fabio Di Giannantonio, altro pilota che al suo pari guida una Desmosedici GP 25, ma del VR46 Racing Team.A terra Fabio Quartararo, che ha perso l’anteriore della sua M1 a tre giri dal termine, rider ok.

Con questa vittoria Marc Marquez si porta a quota 282 punti, 43 in più di suo fratello Alex e 117 in più del team-mate Pecco Bagnaia. Franco Morbidelli è quarto, staccato di 152 punti e Fabio Di Giannantonio quinto a -156. Il titolo di campione del mondo è un discorso familiare tra Marc e Alex marquez.

MotoGp SPR Assen – GP Olanda – I tempi