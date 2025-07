Il Mondiale dell’Inter finisce a Charlotte. Nerazzurri battuti dal Fluminense 2-0

Al Bank of America Stadium di Charlotte L’Inter alza bandiera bianca battuita dal Fluminense 2-0 eliminata agli ottavi di finale dal Mondiale per Club.

Una brutta Inter sbaglia l’approccio al match subendo il vantaggio carioca già al(3′) :Arias ha la meglio su De Vrij raggiunge la linea di fondo , cross cross, deviato da Bastoni, che finisce perfetto sulla testa di Cano, lasciato completamente solo a centro area. Da due passi l’esperto bomber argentino infila Sommer sotto le gambe. La reazione dei nerazzurri è sterile e non mette in difficoltà Thiago Silva e compagni. Nella rirpesa la sterilità dell’Inter è la stessa del primo tempo: tanto possesso palla ma pochissima incisività, al cospetto di un Fluminense ben messo in campo.Al (63′) ancora Arias calcia dal limite. La conclusione a giro è bellissima e Sommer mette in angolo . Al (68′) priimo squillo dei narazzurri: Sebastiano Esposito, appena entrato, mette una bella palla sul secondo palo per Lautaro che fa la sponda per l’accorrente De Vrij che da due metri non riesce a inquadrare la porta.

L’Inter sembra scuiotersi e si ripropone pericolosamente in area avversaria con una punizione di Dimarco che sfiora il palo alla destra di Fabio. Ci prova Lautaro (80’9 , la conclusione rasoterra debole, facilela parata di Fabio. L’Inter insiste su grande giocata di Esposito, Fabio si oppone sulla conclusione ravvicinata di Lautaro , poi è il palo che salva i brasiliani e nega la gioa del gol all’argentino. Nel recupero Hercules, appena entrato buca Sommer e condanna l’Inter. L’ultimo sussulto dei nerazzurri con Di Marco , il sinsitro da fuori area centra l’incorcio dei pali: i brasiliani passano il turno con merito, l’Inter chiude la sua stagione a quota 63 partite e con tanti, tantissimi, rimpianti.

IL TABELLINO

INTER- FLUMINENSE 0-2

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni (dal 71′ Carlos Augusto); Dumfries (dal 52′ Luis Henrique), Barella, Asllani (Dal 52′ Sucic), Mkhitaryan (Dal 52′ Carboni), DiMarco; Thuram (Dal 65′ S.Esposito), Lautaro. All. Chivu



Fluminense (3-5-2): Fabio; T. Silva, Ignacio, Freytes, Xavier, René, Martinelli (dal 60’ Hercules), Nonato (dal 60’ Lima); Bernal (dall’80’Thiago Santos); Arias, Cano (dal 63 Everaldo). All. Renato



AMMONITI: 9′ Asllani (I); 16′ Cano(F); 26′ Freytes(F); 36′ René (36′); 38′ Bastoni (I), (45+4) Renato Gaucho; 85′ Thiago Santos (F)

MARCATORI: 3′ Cano (F); 90+3 Hercules (F)