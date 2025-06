Mondiale per Club. Chelsea ai quarti

Il Chelsea è ai quarti di finale dopo aver battuto 4-1 ai tempi supplementari il Benfica in un match lunghissimo per una sospensione di centoventi minuti quando ne mancavano quattro al novantesimo. Dopo un primo tempo dominato dai Blues ma senza reti, la formazione di Maresca ha sbloccato il match al 64′ con un calcio di punizione di James. Dopo la sospensione all’86’ per il rigido protocollo meteo, il Benfica ha trovato il modo di pareggiare al 95′ con il rigore di Di Maria per fallo di mano di Malo Gusto. Rimasti in dieci per l’espulsione di Prestianni, i lusitani sono crollati al supplementare per i gol di Nkunku al 108′, dopo gli errori di Barreiro in mezzo al campo e Trubin, Pedro Neto al 114′ e Dewsbury-Hall al 117′. Per i Blues ai quarti c’è il Palmeiras, per Di Maria il ritorno in Argentina al Rosario Central.