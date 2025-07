Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: calendario ufficiale, tabellone e partite in programma

Si parte il 9 agosto con Virtus Entella – Ternana. Ottavi a dicembre, finale il 13 maggio 2026 all’Olimpico. Ecco tutte le partite e le possibili sfide.

È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 261 con il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Il torneo prenderà il via ad agosto 2025.Ecco tutte le date, le squadre in campo nei primi turni, quando entrano le big e la data della finale.

Quando inizia la Coppa Italia Frecciarossa 2025/26?

La Coppa Italia 2025/26 inizierà venerdì 9 agosto con il turno preliminare, aperto dalla gara Virtus Entella – Ternana.

Il giorno successivo, sabato 10 agosto, si disputeranno tre partite molto attese:

Padova – L.R. Vicenza

Pescara – Rimini

Avellino – Audace Cerignola

Dal 15 al 18 agosto entreranno in scena le squadre di Serie B e le prime formazioni della Serie A Enilive, impegnate nei trentaduesimi di finale.

Si parte venerdì 15 alle 18.00 con Empoli – Reggiana, mentre l’ultima sfida sarà Torino – Modena, in programma lunedì 18 alle 21.15. Da segnalare anche l’esordio del Milan, che al Meazza affronterà il Bari domenica 17 agosto alle 21.15.

Calendario della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26: date dei turni principali

Ecco le principali date del nuovo calendario ufficiale della Coppa Italia Frecciarossa:

Turno preliminare: 9-10 agosto 2025

9-10 agosto 2025 Trentaduesimi di finale: 15-18 agosto 2025

15-18 agosto 2025 Sedicesimi di finale: a partire dal 24 settembre 2025

a partire dal 24 settembre 2025 Ottavi di finale: 3-17 dicembre 2025

3-17 dicembre 2025 Quarti di finale: 4-11 febbraio 2026

4-11 febbraio 2026 Semifinali (andata e ritorno): marzo – aprile 2026

marzo – aprile 2026 Finale: 13 maggio 2026

Quando entrano le teste di serie della Serie A Enilive?

Le 8 teste di serie faranno il loro ingresso nel torneo a dicembre, a partire dagli ottavi di finale:

Bologna

Napoli

Inter

Atalanta

Juventus

Roma

Fiorentina

Lazio

Possibili derby e incroci nel tabellone

Una delle principali novità del nuovo calendario è che i potenziali derby tra squadre di Serie A (Inter-Milan, Roma-Lazio o Juventus-Torino) potranno verificarsi solo in finale, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa edizione che vide la stracittadina milanese disputarsi in semifinale.

I campioni in carica del Bologna, vincitori della scorsa edizione contro il Milan, potrebbero iniziare dagli ottavi con un suggestivo derby emiliano contro il Parma, con eventuale sfida ai rossoneri nei quarti. Un altro possibile incrocio tra due ex finaliste recenti è quello tra Juventus e Atalanta – successo bianconero nell’edizione 2023/24 – che potrebbe andare in scena sempre ai quarti.

La finalissima di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio 2026.