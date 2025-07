Il Chelsea vince il Mondiale per Club: battuto il Psg 3-0

(Sergio Chiaretti) – La prima edizione del torneo mondiale sorride al Chelsea , grazie a tre gol nel primo tempo , protagonista Palmer con una doppietta e un ìassist per Joao Pedro.

I vincitori della Conference league , hanno battuto i detentori della Champions league 3-0. Questo è il risultato della finale Mondiale per Club tra il Chelsea di Enzo maresca e il Psg di Luis Enrique.

Al Metlife Stadium di New York il Psg è la grande favorita ma il Chelsea , Maresca ha preparato un piano tattico intelligente: pressimg alto da non permettere ai francesi di uscire dalla propia metà campo . I blues sfiorano il vantaggio. Joao Pedro, servito al centro dell’area di rigore parigina, inventa con un colpo di tacco un servizio per Palmer , la conclusione finisce fuori di poco.

La risposta del Psg, arriva on un salvataggio di Cucurella che anticipa Hakimi pronto a battere a rete a colpo sicuro.

Pochi minuti dopo Doué, da fuori area, non impesierisce Sanchez. La partita è bella , apertissima. Al (22′) il Chelsea passa in vantaggio: rrilancio millimetrico di Sanchez per Malo Gusto il difensore entra in area dell’area di rigore calcia, la conclusione viene murata. La palla ritorna su i suoi piedi e può servire Palmer , il piatto non persna Donnarumma. Dopo la sosta per dissetarsi per il gran caldo , il Chelsea rirpende a macinare gioco: ancora Palmer protagonista: l’attaccante si accentra elude gli avversari con due finte mandando fuori altrettanti avversari e calcia nello stesso angolino del primo gol e supera per la seconda volta Donnarumma . Il Psg si trova all’ngolo , anche perchè il Chelsea concede poco ai parigini . Le ripartenze in contropiede sono velicissine , e prima del riposo arriva il tris: sempre Palmer . Il 10 stellare dei Blues arriva sulla trequarti, trova Joao Pedro con un’imbucata tra maglie larghe della difesa del Psg. Il brasiliano a tu per tu con Donnarumma trova lo scavetto vincente. 3-0 Chelsea al 43esimo.

Nella rirpresa i parigini partono con il piede sull’acceleratore subito si redono pericolosi con un’incursione di Nuno Mendes, poi con quella di Kvara. L’occasione grande però arriva al 52’. Dembelé anticipa tutti su un cross da destra di Doué: Sanchez deve superarsi per evitare di capitolare. Il pesante svantaggio obbliga il Psg ad attaccare , il Chelsea con le direttive di Enzo Maresca attende compatto e riparte in contropiede. E proprio su una di queste ripartenze il neo entrato Delap sfiora il colpo del ko con un destro a giro su cui Donnarumma deve superarsi.

Il tempo scoirre e le fiammate dl Psg tendoo a spegnersi : all’84’ Joao Neves viene espulso per aver tirato i capelli a Cucurella con palla lontana. L’arbitro inizialmente mostra il giallo, poi dopo on field review, cambia idea ed estrae il rosso . è l’ultima ‘emozione’ di un march che dopo il triplice fischio da spazio a nervosismo tra i giocatori con attimi di tensione, in particolare tra Luis Enrique, Donnarumma e Joao Pedro. Solo l’intervento degli addetti alla sicurezza rimette pace tra i contendenti . Alla fine sono i giocatori del Chelsea a festeggiare la vittoria nel primo Mondiale per Club della storia.

IL TABELLINO

CHELSEA- PSG 3-0

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, James (dal 78′ Dewsbury-Hall); Caicedo, Enzo Fernandez (dal 60′ Andrey Santos); Cole Palmer, Pedro Neto (dal 76′ Nkunku), Joao Pedro (dal 66′ Delap). All: Enzo Maresca

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi (dal 73′ Zaire-Emery), Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz (dal 73′ Mayulu); Doué (dal 73′ Gonzalo Ramos), Dembélé, Kvaratskhelia (dal 57′ Barcola). All: Luis Enrique

MARCATORI: 22′; 30′ Palmer (C); 43′ Joao Pedro (C)

AMMONITI: 34′ Neto(C), 36′ Caicedo(C), 40′ Malo Gusto (C); 80′ Colwill (C); 90′ Nuno Mendes (P)

ESPULSI: 83′ Joao Neves (P)

ARBITRO: Alireza Faghani (Iran)