Tra Dimaro e castel di Sangro , il programma precampionato del Napoli

l campioni d’Italia del Napoli saranno in ritiro a Dimnaro dal 17 al 27 luglio in ritiro precampionato e dal 30 luglio al 14 agosto a Castel di Sangro

Durante queste settimane, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due nella prima fase in Val di Sole e tre nella seconda, in Abruzzo. Gli uomini di Conte esordiranno il 22 luglio alle 18 a Dimaro contro l’Arezzo, per poi tornare in campo quattro giorni dopo, sempre alle 18, contro il Catanzaro. A Castel Di Sangro invece sono in calendario tre test: il 3 agosto alle 19 contro lo Stade Brestois, il 9 agosto contro il Girona, sempre alle 19, e il 14 agosto alle 20 contro l’Olympiakos.